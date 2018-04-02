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Орловская область переходит на местную систему координат
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Орловская область переходит на местную систему координат 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Росреестр по Орловской области информирует, что с апреля текущего года для ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на территории Орловской области будет применяться местная система координат МСК-57.
Это позволит упростить работу при подготовке землеустроительной документации и повысить точность определения границ объектов недвижимости. Местоположение границ объекта недвижимости является уникальной характеристикой, которая принадлежит только одному объекту недвижимости и устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ.
Необходимость использования местных систем координат субъектов на территории Российской Федерации при ведении ЕГРН установлена действующим законодательством. В настоящее время на территории Орловской области применяется условная система координат.
Переход на местную систему координат будет производиться поэтапно. Завершить полный переход в МСК-57 планируется до 1-го мая.
В Росреестре отметили, что после начала ведения ЕГРН в местной системе координат на территории каждого кадастрового района документы, направляемые в орган регистрации прав, должны быть подготовлены в местной системе координат МСК-57. Предоставление землеустроительной документации, подготовленной в иной системе координат, является основанием для приостановления государственного кадастрового учёта.
Достоверную информацию о прохождении границ объектов недвижимости можно получить в виде выписки из ЕГРН или кадастрового плана территории.
Сообщение Орловская область переходит на местную систему координат появились сначала на РИА 57.
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