14 раз обратились жители СВАО на телефон доверия в последнюю декаду марта

В последнюю декаду марта 14 звонков было зафиксировано на телефон доверия по антитеррору и безопасности в префектуре СВАО. Местные жители сообщали о присутствии подозрительных людей в соседних квартирах, жаловались на незапертые чердачные и подвальные помещения и оставляли другие сообщения, которые были проверены.

Как сообщается, сигналы поступили о незапертых дверях на чердаки и подвалы в домах по адресам: ул. Холмогорская, 7 и ул. Яблочкова, д. 41Б. К настоящему моменту двери закрыты и опечатаны.

Проведена проверка сообщения о проживании подозрительных граждан в доме № 19 в 3-м проезде Марьиной рощи. Выявлен факт сдачи квартиры в аренду. К настоящему моменту найм узаконен. Также было еще несколько сигналов о новых соседях, проверка выявила, что сдача жилья законна.

Особое внимание жители уделяют тому, в каком состоянии находится противопожарное оборудование. По обращению жителей привели в порядок и укомплектовали пожарные шкафы в доме по адресу: ул. Коминтерна, 12, корп. 2.