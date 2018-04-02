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14 раз обратились жители СВАО на телефон доверия в последнюю декаду марта
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14 раз обратились жители СВАО на телефон доверия в последнюю декаду марта 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В последнюю декаду марта 14 звонков было зафиксировано на телефон доверия по антитеррору и безопасности в префектуре СВАО. Местные жители сообщали о присутствии подозрительных людей в соседних квартирах, жаловались на незапертые чердачные и подвальные помещения и оставляли другие сообщения, которые были проверены.
Как сообщается, сигналы поступили о незапертых дверях на чердаки и подвалы в домах по адресам: ул. Холмогорская, 7 и ул. Яблочкова, д. 41Б. К настоящему моменту двери закрыты и опечатаны.
Проведена проверка сообщения о проживании подозрительных граждан в доме № 19 в 3-м проезде Марьиной рощи. Выявлен факт сдачи квартиры в аренду. К настоящему моменту найм узаконен. Также было еще несколько сигналов о новых соседях, проверка выявила, что сдача жилья законна.
Особое внимание жители уделяют тому, в каком состоянии находится противопожарное оборудование. По обращению жителей привели в порядок и укомплектовали пожарные шкафы в доме по адресу: ул. Коминтерна, 12, корп. 2.
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