Добавят денег на Фрунзенский мост: Самара получит солидный трансферт из Москвы

Правительство РФ распределило между регионами деньги на строительство и ремонт дорог. Самарской области перечислят 700 миллионов рублей на мероприятия по обустройству уникальных дорожных искусственных сооружений.

— Выделение средств связано с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных средств прошлого года, — говорится в постановлении, подписанном главой федерального правительства Дмитрием Медведевым

Сейчас в Самаре реализуют только один проект строительства искусственного сооружения. Это Фрунзенский мост.

Возведение объекта стартовало в 2015 году. Стоимость работ составляет 12,296 миллиарда рублей. Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самара и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра.

Изначально завершить строительство объекта планировали в 2018 году. Но из-за недостатка финансирования срок передвинули на 2019 год. Посмотрите последний фотоотчет со строительства моста.