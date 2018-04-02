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IQBank снизил ставки по вкладам
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IQBank снизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
IQBank принял решение уменьшить ставки по вкладам.
«Доход_online» (от 200 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 7,9—8,2% годовых (ранее — под 8,3—8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Копилка_online» (от 300 тыс. рублей на 370 и 549 дней) открывается под 7,65—8% (прежде — под 8—8,3%), а «Пенсионный_online» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) — под 7,75% годовых (вместо 8%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены. Оформить депозиты возможно только через интернет-банк или мобильное приложение.
Продуктовый виджет
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