IQBank снизил ставки по вкладам

IQBank принял решение уменьшить ставки по вкладам.

«Доход_online» (от 200 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 7,9—8,2% годовых (ранее — под 8,3—8,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Копилка_online» (от 300 тыс. рублей на 370 и 549 дней) открывается под 7,65—8% (прежде — под 8—8,3%), а «Пенсионный_online» (от 100 тыс. рублей на 370 дней) — под 7,75% годовых (вместо 8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены. Оформить депозиты возможно только через интернет-банк или мобильное приложение.

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