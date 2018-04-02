PNK построит в Екатеринбурге распределительный центр для Fix Price

МОСКВА , 2 апр — РИА Недвижимость. Девелопер промобъектов PNK Group построит в Екатеринбурге распределительный центр для ритейлера Fix Price площадью более 22 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении девелоперской компании.

Как уточняется в нем, строительство здания по схеме built-to-suit уже началось в индустриальном парке «Косулино». Помимо складской части, оно будет включать в себя два офисных блока общей площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

Из распределительного центра в Екатеринбурге товары будет отправляться в Челябинскую, Пермскую, Тюменскую, Оренбургскую области и в другие регионы, отмечается в сообщении.

PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров.