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PNK построит в Екатеринбурге распределительный центр для Fix Price
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PNK построит в Екатеринбурге распределительный центр для Fix Price 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Девелопер промобъектов PNK Group построит в Екатеринбурге распределительный центр для ритейлера Fix Price площадью более 22 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении девелоперской компании.
Как уточняется в нем, строительство здания по схеме built-to-suit уже началось в индустриальном парке «Косулино». Помимо складской части, оно будет включать в себя два офисных блока общей площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
Из распределительного центра в Екатеринбурге товары будет отправляться в Челябинскую, Пермскую, Тюменскую, Оренбургскую области и в другие регионы, отмечается в сообщении.
В «Косулино» уже расположены распределительные центры таких ритейлеров, как X5 Retail Group, Auchan и «Лента».
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров.
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