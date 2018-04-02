Взял микрокредит — остался без квартиры

Жительницу Подмосковья с тремя маленькими детьми выселяют из квартиры. Ранее под залог этого объекта недвижимости был взят заем в микрофинансовой организации «Центр займов 365». Впоследствии компания продала квартиру, и новый собственник требует выселения тех, кто там прописан.

Недавно многодетная мать Юлия узнала, что у квартиры, где она живет, сменился собственник, который требует выселения. Предыстория такова: летом прошлого года мама Юлии, на тот момент собственник квартиры, взяла заем в компании «Центр займов 365» — 1 млн 350 тысяч рублей. В дальнейшем по нему образовалась просрочка, но ее заверяли, что можно оплатить всю сумму долга в конце срока действия договора в июне 2018 года.

В марте появился человек, который сообщил, что приобрел квартиру, и показал договор купли-продажи. Обращение в Росреестр подтвердило смену собственника. В квартире помимо Юлии, ее родителей и супруга прописаны три несовершеннолетних ребенка: одному три года и годовалые близнецы. Жить там стало страшно, рассказывает Юлия:

«Договор с этой организацией не закончился, он заканчивается в июне 2018 года. Никаких уведомлений, никаких требований к нам от этой организации не приходило. Сам основной долг уходил на июнь 2018 года. Просто огромный шок, что наша квартира ушла каким-то третьим лицам непонятно по каким причинам. Очень страшно: он нам угрожал, что будет менять замки, будет находиться в этой квартире. Я даже не знаю, как себя обезопасить».

Перепродать квартиру, которая находится в залоге, можно только по решению суда, говорят эксперты. Как следует из договора купли-продажи, при кадастровой стоимости почти в 5,3 млн рублей она была продана последнему собственнику за 1,9 млн Указанная компания отсутствует в госреестре микрофинансовых организаций.

На момент публикации материала связаться с компанией «Центр займов 365» Business FM не удалось, радиостанция рассчитывает получить комментарий в ближайшее время. Однако редакции удалось дозвониться до представителя нового собственника. Право пользования теряют все лица в этой квартире, которые там прописаны, говорит Кирилл:

«Мы приобретали две квартиры у этой организации. У организации были все документы, они продавали квартиры, нас заинтересовала цена, мы ее купили. Вы думаете, что, приобретая эту квартиру, мы ничего не знали? Мы все знали, проанализировали все риски для себя. Я общался с этими людьми и готов решить все мирным путем, я знаю, что там дети. Я предложил им некую финансовую помощь, на которую они пока не соглашаются. В итоге выйдет то, что будет подаваться иск на принудительное выселение и снятие с регистрационного учета».

В марте этого года однофамилец нового собственника квартиры — судя по инициалам, возможно, его отец — выиграл гражданское дело о выселении семейной пары и несовершеннолетнего ребенка в Москве . По данным картотеки судебных дел, он регулярно участвует в подобных спорах.

«Центр займов 365» связан со скандально известной в Московской области компанией «Международное кредитное бюро»: в январе 2016-го ее исключили из реестра, и дальше ей занимались правоохранительные органы , говорит руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов . По его словам, есть две распространенные схемы, чтобы получить квартиру заемщика:

Виктор Климов руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» «Гражданин как бы в обеспечительную меру подписывает договор дарения, но ему не объясняют, что это за договор, а в лучшем случае обещают какую-то обратную процедуру в тот момент, когда он вернет заем. Либо это договор купли-продажи квартиры с заготовленным обратным выкупом, который показывают человеку. Дельцы говорят, это такая форма залога: вы как бы продаете, а мы ее возвращаем, потому что наша задача — дать вам деньги и получить их обратно с процентами. Люди не очень понимают, что за бумажки подписывают. Думаю, что это одна из разновидностей этих схем. Судя по формату деятельности этой организации, никто не собирался эти квартиры возвращать».

Если ребенок не участвовал в приватизации и не является прямым собственником подаренной или проданной таким образом квартиры, то формальная логика закона и суда будет на стороне нового собственника. Запрета на то, чтобы выписать и выселить даже в никуда, просто не существует. А значит, после подписания сомнительных документов есть риск оказаться на улице.