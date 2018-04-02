200 млн рублей получит Псковская область на строительство Северного обхода 

Дополнительно 250 млн рублей получит в текущем году Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Об этом АиФ-Псков сообщили в пресс-службе региональной администрации. Распоряжение Правительства РФ об увеличении межбюджетных трансфертов субъектам на финансирование дорожной деятельности подписал Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.
200 млн рублей будут направлены на продолжение строительства Северного обхода города Пскова (2-й пусковой комплекс), еще 50 млн рублей — на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, рассказал и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.
Он напомнил, что ранее на 2018 год на «Северный обход» из федерального бюджета было выделено 300 млн рублей. Таким образом уже 500 млн рублей пойдут в этом году на продолжение строительства важного инфраструктурного объекта: на возведение путепроводов на развязках, перенос инженерных сетей и другие работы.
Вопрос финансирования строительства объездной дороги вокруг Пскова неоднократно поднимал на рабочих встречах в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Об этом он, в частности, говорил с первым вице-премьером Ольгой Голодец, с Главой Росавтодора Романом Старовойтом и другими руководителями.
Напомним, Северный обход города Пскова (2-ой пусковой комплекс) — это 9 км автомобильной дороги, соединяющей дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье и А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой с мостом через реку Великую. Его основная задача — перенаправить грузовой поток в объезд города, что позволит снизить нагрузку на городские магистрали и улучшить экологическую обстановку в областном центре. Государственный контракт на строительство объекта был заключен с ООО «Технострой» летом 2016 года. Цена контракта составляет более 6 млрд 750 млн рублей.