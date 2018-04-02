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Ученики школы №1530 продолжают участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
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Ученики школы №1530 продолжают участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Недавно восьмиклассники школы №1530 «Школы Ломоносова» совершили экскурсию в музей «Мемориальную квартиру А. С. Пушкина», расположенный в доме №53 по улице Арбат.
Эту квартиру поэт снимал с 5 декабря 1830 года по 15 мая 1831 года. Именно сюда Александр Сергеевич после венчания привез свою молодую жену Наталью Пушкину. Подлинную обстановку в квартире не удалось сохранить, но вещи и мебель, принадлежавшие семье автора, в том числе стол для рукоделия Натальи Николаевны, остались.
Большое впечатление на школьников произвел первый этаж, украшенный портретами, акварелями, гравюрами и другими иллюстрациями поэта и его современников, а также подлинными вещами 19 века. Учащиеся восьмого класса узнали много интересных фактов об этих людях и постарались как можно правильнее ответить на задания олимпиады.
Отметим, что одним из филиалов музея «Мемориальная квартира А. С. Пушкина» является «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате» — единственный в мире музей, посвященный этому писателю.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.
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