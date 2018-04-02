Общественники подумают над модернизацией программы «Молодая семья» 

Глава региона Наталья Владимировна на пленарной сессии Гражданского форума общественного согласия в Ханты-Мансийске обратилась к активистам с просьбой.
«Вы знаете, у нас есть одна задача с вами: в Югре действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», и она сопровождается справедливым неудовлетворением граждан-участников. С одной стороны все правильно работает, здесь не может быть никаких претензий, но с другой стороны, действительно не хватает ресурсов, чтобы каждый из участников получил субсидию до 36 лет. Я хочу попросить вас — может быть кто-то возьмётся за организацию проекта по созданию конференции в рамках этой подпрограммы? Чтобы мы определились, какой же она будет, чтобы не было необоснованного раздражения и обид, а были нормальные, честные, открытые отношения. Жду ваших предложений, кто готов взять этот проект. Буду очень рада, если мы вместе с вами проделаем эту работу и найдём решение для этого вопроса», — отметила Наталья Комарова.
Напомним, подпрограмма «Молодая семья» подразумевает помощь нуждающимся югорчанам до 36 лет в покупке жилья.