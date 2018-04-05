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Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе
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Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Управа Донского района города Москвы
Учреждение полностью прекратило прием запросов и заявлений, а также выдачу готовых документов в части государственной регистрации прав и кадастрового учета. При этом отмечается, что весь поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.
Напомним, процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.
При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета.
Возможность обращаться за регистрацией прав в любом регионе России, независимо от места расположения объекта недвижимости, появилась у собственников чуть больше года назад, и с тех пор спрос на эту услугу неуклонно растет, что подтверждает и статистика за 1 квартал 2018 года. Если в январе в адрес филиала поступило 350 таких обращений, то в марте — уже 825.
Тем же жителям, кто оформляет недвижимость через МФЦ, Кадастровая палата рекомендует перед обращением в окна приема проверить, правильно ли сформирован пакет документов, ведь это значительно уменьшает шансы получить приостановку или отказ в предоставлении государственной услуги. Чтобы узнать, верно ли собраны документы, можно воспользоваться сервисом «Жизненные ситуации», размещенном на сайте Росреестра, или же обратиться за консультацией к специалистам Кадастровой палаты. Запись ведется по телефону: 8 (846) 277-74-78.
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 Ещё 6 источников 
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