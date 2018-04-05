Кадастровая палата Самарской области закрыла все фронт-офисы в регионе

Учреждение полностью прекратило прием запросов и заявлений, а также выдачу готовых документов в части государственной регистрации прав и кадастрового учета. При этом отмечается, что весь поток заявителей целиком перенаправлен в многофункциональные центры губернии.

Напомним, процесс передачи этих полномочий МФЦ от филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области начался по распоряжению правительства РФ несколько лет назад и на днях был окончательно завершен. Перераспределение функций между структурами призвано повысить качество и доступность государственных услуг, а также оптимизировать процедуры, связанные с их предоставлением.

При этом Кадастровая палата Самарской области продолжит осуществлять экстерриториальный прием документов на проведение государственной регистрации прав и кадастрового учета.

Возможность обращаться за регистрацией прав в любом регионе России , независимо от места расположения объекта недвижимости, появилась у собственников чуть больше года назад, и с тех пор спрос на эту услугу неуклонно растет, что подтверждает и статистика за 1 квартал 2018 года. Если в январе в адрес филиала поступило 350 таких обращений, то в марте — уже 825.