Глава Росреестра рассказала, как защитить квартиру от мошенников

— Закон «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу с 1 января 2017 года, позволил нашим гражданам в том числе через «Личный кабинет» подать заявление в Росреестр , чтобы без его личного участия никакая сделка с недвижимостью не произошла. Можно и самому прийти в офис МФЦ.

Сегодня услуги Росреестра доступны в 10,5 тысячах офисах МФЦ по всей стране. Гражданин просто пишет такое заявление, чтобы не было сделки с его объектом без его личного участия. Это рекомендация от нас, профессионалов-работников Росреестра.