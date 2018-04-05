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Глава Росреестра рассказала, как защитить квартиру от мошенников
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Глава Росреестра рассказала, как защитить квартиру от мошенников 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
— Закон «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу с 1 января 2017 года, позволил нашим гражданам в том числе через «Личный кабинет» подать заявление в Росреестр, чтобы без его личного участия никакая сделка с недвижимостью не произошла. Можно и самому прийти в офис МФЦ.
Сегодня услуги Росреестра доступны в 10,5 тысячах офисах МФЦ по всей стране. Гражданин просто пишет такое заявление, чтобы не было сделки с его объектом без его личного участия. Это рекомендация от нас, профессионалов-работников Росреестра.
Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере «РГ» за 06.04.2018.
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