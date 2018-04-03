Экстерриториальная регистрация недвижимости становится доступнее

В целях расширения возможностей подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу руководителем Управления Росреестра по Москве Игорем Майдановым принято решение об открытии дополнительных окон приема документов.

Четыре новых окна открыты в офисе филиала Кадастровой палаты по Москве на Зеленом проспекте, д. 20. К настоящему моменту филиалом Кадастровой палаты по Москве уже осуществляется прием документов по экстерриториальному принципу в 29 окнах на Варшавском ш., д. 47, корп.4, Варшавское ш., д. 152, Зеленом проспекте, д. 20, корп.1 и Энтузиастов ш., д. 52.

Экстерриториальный принцип — это возможность обратиться за регистрацией прав безотносительно места расположения самого объекта недвижимости. Например, чтобы зарегистрировать права собственности на дом в Крыму , достаточно подать заявление в Москве.

Услуга по государственной регистрации прав и кадастровому учету по экстерриториальному принципу стала доступна гражданам с 1 января 2017 года после вступления в силу нового закона о недвижимости. Ежемесячный рост количества принимаемых заявлений демонстрирует высокую востребованность этой услуги на территории столицы.