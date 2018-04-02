Медведев выделили 129 млн на недостроенные орловские мосты

Орловская область на реконструкцию мостов получит дополнительное федеральное финансирование, сообщает пресс-служба облправительства.

Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов регионам на финансирование дорожной деятельности в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Согласно документу Орловской области будет дополнительно выделено 129,1 млн рублей на реконструкцию мостов.

Всего 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения перечислят 6,1 млрд рублей. Из них пяти регионам, в числе которых Орловская область, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений перечислят 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе правительства отметили, что дополнительные межбюджетные трансферты будут направлены на завершение реконструкции моста через реку Сосну в городе Ливны и на возобновление работ по реконструкции моста через реку Зушу в городе Мценске

Напомним, реконструировать Беломестненский мост в Ливнах начали в 2015 году. За более чем 50 лет эксплуатации он ни разу капитально не ремонтировался. В прошлом году там демонтировали старые конструкции, укрепили опоры. Стоимость реконструкции — 263 млн рублей.

Движение автотранспорта и пешеходов по мосту через реку Зушу в Мценске из-за аварийного состояния было закрыто с 2009 года. В ноябре 2016 года началась его реконструкция. В 2017 году объём финансирования составил 222 млн рублей, из них 199 млн рублей — из федерального бюджета.

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