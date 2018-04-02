Более 4 тыс. объектов самовольного строительства выведено с территории Москвы за последние пять лет

Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

«За пять лет с территории столицы выведено свыше 4 тыс. объектов самовольного строительства, жителям вернули 1,25 млн кв. м общественного пространства», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров Москва стала одним из первых субъектов Российской Федерации , которая реализовала полномочия в рамках действующего законодательства по выводу незаконных объектов с территории города.

В сообщении подчеркивается, что для выявления незаконных объектов обследуют территории, анализируют материалы ортофотоснимков и разрешительную документацию.