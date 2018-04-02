Ещё
Более 4 тыс. объектов самовольного строительства выведено с территории Москвы за последние пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 4 тыс. объектов самовольного строительства выведено с территории Москвы за последние пять лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.
«За пять лет с территории столицы выведено свыше 4 тыс. объектов самовольного строительства, жителям вернули 1,25 млн кв. м общественного пространства», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, Москва стала одним из первых субъектов Российской Федерации, которая реализовала полномочия в рамках действующего законодательства по выводу незаконных объектов с территории города.
В сообщении подчеркивается, что для выявления незаконных объектов обследуют территории, анализируют материалы ортофотоснимков и разрешительную документацию.
Агентство «Москва»: последние новости
UTair продала 25,8% от всех авиабилетов на даты матчей ЧМ-2018 в ряд городов-участников чемпионата Сотрудники МЧС спасли 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на севере Москвы Строительство двух жилых домов общей вместимостью почти 530 квартир началось в Ленинском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России478
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля185
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом112
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение