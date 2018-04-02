График проведения бесплатных обучающих семинаров для представителей строительных и проектных организаций.

ГРАФИК проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства на апрель — июнь 2018

№ п/п Наименование государственной услуги

Дата проведения

Место проведения

Ответственный за организацию, контактная информация

Апрель

Май Июнь

1 1) Подготовка градостроительного плана земельного участка в городе Москве

2) Подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве.

3) Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве.

4) Согласование дизайн-проекта размещения вывески.

5) Предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы.

09.04.2018

23.04.2018

в 14:15 07.05.2018

21.05.2018

в 14:15 04.06.2018

18.06.2018

в 14:15 Москомархитектура,

г. Москва, Триумфальная пл., д.1, большой зал Архсовета

С. А. Фурсов,

Н. В. Корягина,

запись по тел:

8 (499) 250-51-76 8 (499) 251-34-23 8 (499) 250 47 44 2 1) Выдача разрешения на строительство.

2) Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3) Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

10.04.2018

24.04.2018

в 11:00 08.05.2018

22.05.2018

в 11:00 05.06.2018

19.06.2018

в 11:00 Мосгосстройнадзор

ул. Брянская, д. 9,

каб. 606а

А. Б. Пирогов

Д. А. Арбузов

С. Д. Вихлянцев

Ю. Г. Горшков

Заявки на участие направлять по электронной почте:

mgsn-gosuslugi@mos.ru 3 1) Оформление ордеров и прием уведомлений на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов.

2) Государственная регистрация и технический осмотр самоходной дорожно-строительной техники, а также выдача удостоверений на право ее управления.

03.04.2018

в 15:00 03.04.2018

в 16:00 22.05.2018

в 15:00 22.05.2018

в 16:00 05.06.2018

в 15:00 05.06.2018

в 16:00 Объединение административно-технических инспекций

ул. Таганская дом 30/2 стр. 3, каб. 104 В. Ю. Ершов

М. В. Бирючков

(495) 912-82-00 Д. К. Останин

(499) 748-01-38 4 1) Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

2) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы.

3) Согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы.

25.04.2018

10:00 30.05.2018

10:00 27.06.2018

10:00 Мосгосэкспертиза

г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8 Зал совещаний, 4 этаж

Запись на семинары Дмитренко Петр Иванович

(495) 620-20-00 доб. 55907

5 1) Выдача застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации» (гос. услуга).

2) Подача ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг (сервис).

23.04.2018

в 15.00 17.04.2018

в 16:00 21.05.2018

в 15.00 22.05.2018

в 16:00 25.06.2018

в 15.00 26.06.2018

в 16:00 Москомстройинвест

(г. Москва,

ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1,

эт. 3, каб. 320)

Главный специалист отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста

Галимханов Р. Н.,

8 (495) 620-20-00, доб. 59-912.

Заявки для участия направлять на эл. почту:

GalikhanovRN@mos.ru Начальник отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Винтовкина М. В.

8 495 620-20-00 доб. 69-678, 59-903.

Заявки для участия направлять на эл. почту: VintovkinaMV@mos.ru.