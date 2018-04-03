Власти республики выделили полмиллиона рублей поисковым отрядам Чувашии

Поисковые отряды Чувашии получили гранты главы республики на общую сумму 500 тыс. рублей. В этом году на участие в конкурсе была представлена 21 заявка. По итогам отобрано 6 победителей. Гранты присуждаются уже второй год.

Средства можно будет потрать на сохранение и благоустройство воинских захоронений, на проведение поисковых работ, на создание мемориальных музеев и памятных знаков.

По словам главы республики Михаила Игнатьева, финансирование помогает развивать поисковое движение в Чувашии.

31 марта Михаил Игнатьев подписал распоряжения о присуждении грантов поисковым отрядам:

Большесундырской средней общеобразовательной школы Моргаушского района в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Пропавших без вести возвращаем имена»;

Новомуратской средней общеобразовательной школы Комсомольского района в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Здесь шли бои…»;

Новочебоксарскому химико-механическому техникуму Минобразования Чувашии в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Помнить — значит делать»;

поисковому отряду «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева в размере 75 тыс. рублей на реализацию проекта «Чтобы помнить и сохранить…»;

молодежной общественной организации «Студенческий Совет» в размере 75 тыс. рублей на реализацию проекта «Поисковый отряд „Георгиевская лента“;поисковому объединению „Алые маки“ в размере 75 тыс. рублей на реализацию проекта „Не до ордена, была бы Родина!“.

Фото: narkompoisk.ru