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Здание музея «Вятской кунсткамеры» превратят в офисный центр
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Здание музея «Вятской кунсткамеры» превратят в офисный центр 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировское здание музея «Вятской кунсткамеры» сдадут в аренду под офисы сроком на 11 месяцев. Соответствующая аукционная документация на право заключения договора аренды здания опубликована на сайте Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики региона.
Площадь территории, которая будет сдана в аренду, составляет 494,6 квадратных метров. Согласно опубликованной информации, начальная цена аукциона составляет более 133 тысяч рублей за ежемесячную аренду помещения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. Торги состоятся 26 апреля.
Фото: официальный сайт музея «Вятская кунсткамера».
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