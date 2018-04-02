Здание музея «Вятской кунсткамеры» превратят в офисный центр

Кировское здание музея «Вятской кунсткамеры» сдадут в аренду под офисы сроком на 11 месяцев. Соответствующая аукционная документация на право заключения договора аренды здания опубликована на сайте Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики региона.

Площадь территории, которая будет сдана в аренду, составляет 494,6 квадратных метров. Согласно опубликованной информации, начальная цена аукциона составляет более 133 тысяч рублей за ежемесячную аренду помещения. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. Торги состоятся 26 апреля.

Фото: официальный сайт музея «Вятская кунсткамера».