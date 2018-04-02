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Власти заявили, что апартаменты никогда не станут жильем
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Власти заявили, что апартаменты никогда не станут жильем 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Глава ведомства Константин Тимофеев заявил, что приравнять апартаменты к жилью невозможно — их потребительские качества снижены по ряду пунктов: инсоляция, шумовой уровень, санитарно-эпидемиологические нормы.
"Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, мы считаем, на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках федерального закона о долевом строительстве (214-ФЗ), так как, повторюсь, апартаменты — нежилье", — приводятся в сообщении его слова.
Защита прав граждан, которые покупают апартаменты, возможна только в рамках ФЗ-214, поэтому нужно внести изменения в законодательство, чтобы застройщики, занимающиеся апартаментами, также перечисляли страховые платежи в Фонд защиты дольщиков.
В марте Минстрой опубликовал законопроект, который предусматривает возможность регистрации в апартаментах по месту пребывания.
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