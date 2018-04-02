Население Хабаровского края увеличится почти до 1,5 млн человек к 2025 году

План демографического развития Хабаровского края предусматривает увеличение населения на 134 тыс. человек к 2025 году. Об этом накануне всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» рассказала ТАСС начальник управления по вопросам семейной политики губернатора и правительства Хабаровского края Наталья Гребенюк.

«Сейчас в регионе разрабатывается план по выполнению концепции демографической политики Дальнего Востока. Ожидается, что к 2025 году численность населения увеличится до 1 млн 464 тыс. человек (по данным на 2017 год в регионе — 1 млн 330 тыс. человек — прим. ТАСС)», — сказала Гребенюк. Она пояснила, что разрабатываемый в крае план включает в себя мероприятия комплексной региональной программы развития семейной и демографического политики, а также ряда госпрограмм.

По словам Гребенюк, региону, согласно плану, необходимо добиться к 2025 году повышения показателей суммарного коэффициента рождаемости — до 2,05, снижения младенческой смертности — до 5,3 случаев на 1 тыс. родившихся, снижения количества абортов — на 4% ежегодно, общего уровня смертности населения — до 10,2 случая на 1 тыс. населения, а также — увеличения миграционного прироста населения.

Собеседница агентства сообщила, что реализуемые в Хабаровском крае мероприятия уже позволили выйти на «достаточно хорошие» показатели. Так, по итогам 2017 года в крае родились свыше 16 тыс. детей, смертность снизилась до 13 человек на 1 тыс. населения, количество многодетных семей выросло до 15,3 тыс.

Этого удалось добиться в том числе за счет сохранения всех мер поддержки, уточнила Гребенюк. В частности, за счет выплаты материнского капитала, самого большого среди регионов Дальнего Востока (200 тыс. рублей — прим. ТАСС), погашения части оплаты за коммунальные услуги в размере 30% для многодетных семей, ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей в размере 13,4 тыс. рублей. Значима в этой связи и работа по профилактике абортов — в 2017 году 20,6% женщин от числа проконсультированных приняли решение о сохранении беременности, родились 570 детей.

Гребенюк также сообщила, что на реализацию мероприятий плана по выполнению концепции демографической политики Дальнего Востока в Хабаровском крае только до 2020 года предусмотрено свыше 15,6 млрд рублей.