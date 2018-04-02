«Делимобиль» увечил число автомобилей каршеринга в Москве до 1970

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Международный сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» пополнил парк в Москве на 270 новых автомобилей Hyundai Solaris. Таким образом общее количество машин оператора в столице составило 1970, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"На дороги города вышло 270 новых автомобилей. Общее количество машин теперь составляет 1970 — это самый высокий показатель по объему автопарка каршеринговых компаний в Москве", — сказали в пресс-службе.

В планах у оператора до конца года увеличить общее количество машин в столице до 5 тыс., добавляя каждый месяц по 300-400 новых автомобилей и сохраняя свою долю на рынке в рамках 40%, подчеркнули в компании. «Очередное расширение парка запланировано уже на конец апреля», — отметил собеседник агентства. По статистике, в среднем, один автомобиль компании совершает порядка до 10 поездок в сутки, а среднее время поездок достигает 40 минут.

Вторым по числу автопарка в Москве является оператор BelkaCar с 1925 автомобилями. «У нас на сегодняшний день 1925 автомобилей. Средний чек по сегменту „эконом“ составляет около 350 рублей. Дальность поездки — 12 км», — сказали ТАСС в пресс-службе BelkaCar.

Текущую статистику по объему автопарков каршеринговых компаний в Москве подтвердили эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» (НТИ — программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России — прим. ТАСС).

"Сейчас на рынке каршеринга Москвы 13 компаний. В столице число зарегистрированных пользователей превысило полмиллиона, а парк составляет более 5 тыс. машин. При этом каршерингу предсказывают дальнейший бурный рост: только в Москве автопарк в ближайшее время предположительно вырастет в четыре с лишним раза", — сказал эксперт НТИ, добавив, что по динамике роста автопарка каршеринга Москва занимает первое место в мире.