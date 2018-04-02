В Симферополе снесут десятки незаконных объектов

В столице Крыма снесут десятки незаконных объектов

Несколько десятков незаконных стационарных объектов снесут в Симферополе , сообщает госкомитет по государственной регистрации и кадастру Крыма

Решение принято на заседании комиссии по демонтажу объектов, расположенных без правовых оснований на территории города.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что снос незаконных построек на территории Крыма идет медленно, но порядок в этой сфере будет наведен.

"Комиссия рассмотрела вопросы о сносе 106 нестационарных объектов (металлических гаражей, парковочных блокираторов, металлических столбиков, ограждающих несанкционированные "паркоместа") и 32 нестационарных торговых объектов (павильонов, палаток, ларьков), собственники которых либо не установлены, либо они размещены без согласования с муниципалитетом. По большинству объектов коллегиальным совещательным органом горадминистрации принято решение о сносе. Под снос пойдут десятки объектов", — говорится в сообщении.

По словам главы госкомрегистра Александра Спиридонова, подобная работа ведется и в других муниципалитетах республики.

"Материалы, составленные земельными инспекторами госкомрегистра и переданные в комиссии при администрациях так же, как материалы других органов и структур, служат основанием для демонтажа незаконных капитальных и некапитальных объектов", — подчеркнул Спиридонов.