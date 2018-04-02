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Спрос на авиабилеты в Москву на ЧМ-2018 вырос в 16 раз
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Спрос на авиабилеты в Москву на ЧМ-2018 вырос в 16 раз 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Особый интерес зрителей традиционно привлекает церемония открытия и закрытия главных футбольных соревнований.
Почти в 16 раз вырос интерес иностранных туристов к покупке авиабилетов в Москву на чемпионат мира по футболу по сравнению с минувшим годом.
— Резкое увеличение интереса иностранных туристов связано преимущественно с проведением чемпионата мира по футболу, который примут у себя сразу несколько российских городов, в том числе и столица. Так, на время проведения матчей спрос на авиабилеты в Москву вырос почти в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщила агентству «Москва» представитель международного туристического сервиса Momondo в России Ирина Рябовол со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании.
Она добавила, что особый интерес зрителей традиционно привлекает церемония открытия и закрытия главных футбольных соревнований. По ее словам, больше всего болельщиков прибудет из США.
— Авиабилетами в Москву на период проведения чемпионата они интересовались почти в четыре раза чаще, чем в этот же период в прошлом году, несмотря на то, что сборная США не будет участвовать в ЧМ, — отметили в компании.
Также вырос спрос среди жителей Центральной и Южной Америки, которые ранее мало интересовались поездками в Россию.
— Среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти в двадцать пять раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирака — трехкратный. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы спрос на поездки в Москву будет только расти, и столица станет еще более привлекательным городом для иностранных туристов даже после окончания чемпионата мира, — заключили в сервисе.
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