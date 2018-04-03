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ТОП застройщиков РФ по текущему строительству: Группа ЛСР уверенно закрепляется в лидерах
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ТОП застройщиков РФ по текущему строительству: Группа ЛСР уверенно закрепляется в лидерах 

Единый реестр застройщиков 18 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Объем текущего строительства застройщика Группа ЛСР составляет 4,36 млн м2 жилья. У ГК ПИК пока — только 3,90 млн м2. ТОП застройщиков Российской Федерации по текущему строительству, как и в прошлом месяце, возглавляет Группа ЛСР. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства на 362 127 м² (с 4 000 838 до 4 362 965 м²). В строительстве у застройщика находится 27 жилых комплексов, в которых возводится 285 многоквартирных домов, 1 дом блокированной застройки и 2 дома с апартаментами. Второе место по-прежнему занимает ГК ПИК, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 47 185 м² (с 3 850 135 до 3 897 320 м²). Разрыв между Группой ЛСР и ГК ПИК увеличивается. Последние полгода разница между объемами текущего строительства у них не превышала 3-4%, а по итогам марта Группа ЛСР опережает ГК ПИК по объемам текущего строительства уже на 466 тыс. м², т.е. более чем на 10%. Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Холдинг Setl Group, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 89 569 м² (с 2 241 590 до 2 331 159 м²). Единственным изменением в ТОП‑10 застройщиков стало перемещение ГК Эталон с восьмого места на седьмое. В то же время восьмое место занял Лидер Групп, который в прошлом месяце был седьмым. ТОП‑10 застройщиков Российской Федерации по объему текущего строительства С ТОП застройщиков можно ознакомиться здесь.
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