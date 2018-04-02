Личный опыт: квартира у моря в Албании

Досье Prian.ru Покупатель: Евгений из Киева Риэлтор: Albania Service Регион: Албания , Саранда Объект: квартира с думая спальнями площадью 100 кв.м Цена: €100 000 Сделка: сентябрь 2017 года

— Какие страны рассматривали для покупки недвижимости?

— Кроме Албании серьезно думали об Испании , но цены на жильё там значительно выше. Окончательно принял решение, что остановлюсь на Албании буквально за полгода. Изучал страну через интернет.

— В Албании вы ни разу не были до покупки?

— Именно, изучал всё удаленно. И вот, когда пришло время поехать смотреть квартиры, мы собрались в Албанию. Всё самостоятельно, а уже на месте нас встретили представители компании. Вместе с ними мы проехали по всему побережью с севера на юг за два дня.

В итоге мы остановились на Саранде. Понравилось место, понравилось расположение дома (чуть в стороне от центра, в тихом месте), понравилась квартира. Застройщик должен был уехать на некоторое время из страны, и нам бы пришлось его ждать, а мы не хотели тратить лишнее время. Поэтому мы с супругой посовещались и приняли решение за пару часов.

На следующий же день застройщик пошёл к своему знакомому нотариусу и буквально за несколько часов мы всё официально оформили, я перевел деньги на счёт нотариуса. У нас был открыт счёт в иностранном банке, поэтому проблем не было.

Кстати, так как сразу оплатили 100%, нам сделали скидку — €50 с квадратного метра. Ещё через день, опять же с помощью застройщика, мы оформили собственность. Знаю, что обычно это занимает больше времени, но благодаря связям и налаженной работе, все организовали очень быстро.

— Ой, мы в самом начале упустили один момент — как вышли на компанию, которая помогала выбрать и купить квартиру…

— Нашли сами, через интернет. Выбирать особо не выбирали, просто увидели компанию, связались, рассказали, что нам нужно. Риэлтор прислал нам несколько вариантов, парочка из которых нам подошла. А после мы сразу собрались на просмотры.

Да, было ещё парочку компаний, которым я тоже написал, но они даже не удосужились ответить, так что с агентством всё решилось само собой.

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— Какой у вас был запланирован бюджет на покупку?

— Стоимость, в общем-то, обсуждалась в последнюю очередь, на первом плане были другие критерии. Первое — жилье прямо у моря, на первой линии, второе — две спальни. Цены на подобное жильё я приблизительно знал благодаря тому же интернету, так что каких-то конкретных цифр мы заранее не называли. Настрой был «что понравится, то и купим».

— Вы сказали, что изначально вам прислали несколько вариантов жилья, некоторые из них понравились. Все в Саранде?

— Нет, там были разные города — Дуррес, Влёра и Саранда. Смотрели квартиры не только во Влёре, но и неподалёку от города, километрах в 20, сейчас уже и не вспомню, как называется это место.

А в Саранду сразу даже не планировали ехать, потому что во Влёре понравилось. Но решили, что всё-таки надо для успокоения совести посмотреть и там. И не ошиблись, именно в Саранде купили квартиру, потому что там еще больше понравилось.

— Ваша квартира как-то принципиально выделялась среди всех просмотренных?

— Дизайн дома, качество отделочных работ, вообще качество квартиры, на наш взгляд, было лучшим из всех вариантов. Это сразу бросилось в глаза.

— При выборе обращали внимание на инфраструктуру городов, сравнивали? Вы все-таки проехали по всему побережью.

— Чтобы изучить инфраструктуру, нужно очень много времени потратить, которого у нас не было. Поэтому не очень на это смотрели. Но что первое поразило на в Саранде, это вид из квартиры. Мы просто зашли и открыли рты. Наверное, это и было решающим моментом.

В квартире есть терраса — 20 с чем-то «квадратов». Кстати, это тоже было одним из важных моментов — наличие просторной террасы с хорошим видом. Две спальни, не помню размеров, но хорошие такие комнаты, и большой зал, совмещенный с кухней. Ванная комната совмещена с туалетом.

— Сам дом новый?

— Новостройка, года два назад возвели, а документы на него получили буквально за полгода до того, как мы решили приобрести здесь квартиру.

Тоже важный момент: нам подходил только полностью юридически оформленный дом. А я знаю, что в Албании есть много вариантов жилья, где юридически процесс строительства ещё не завершён. И в таких случаях оформить собственность невозможно, надо ждать. Естественно, нам такие сложности не нужны были.

Дом обычный жилой, без закрытой территории с бассейнами и садами. Площадка вокруг дома уложена керамическим камнем, тротуар выложен плиткой, сам дом выглядит красиво, с хорошей отделкой. Так как здание стоит на склоне, с одной стороны там 3-4 этажа, с другой — 7-8, точно не могу сказать. Есть двухуровневый подземный гараж с автоматическими воротами. Оттуда можно подняться на лифте прямо в сою квартиру. Есть помещения для спортзала. Он пока не оборудован, но планируется.

Конечно, совершенно всё идеально быть не может. Например, цвет дверей в квартиру нам не очень понравился, мы это переделывали. А качество отделки в доме хорошее. На полу лежит натуральный камень, не знаю, мрамор или гранит.

В таких домах хорошо покупать квартиру для постоянного проживания. Кстати, в городе есть и аналогичные квартиры дешевле, менее высокого качества, их чаще покупают для сдачи в аренду.

А ещё прямо под окнами нашего дома — речка, называется Быстрица. У меня детство прошло возле реки, поэтому лично для меня это стало очень значимым фактором «за». Даже важнее, чем море, которое тоже под окнами, только с другой стороны.

Правда, само место ещё не организовано до конца в плане инфраструктуры, есть ещё немножко строительного мусора. Но опять же, я слышал, что ЕС выделяет деньги для благоустройства стран, поэтому думаю, что и Саранду не обойдут, будут что-то делать, например, в будущем появится аэропорт.

— Вы упомянули подземную парковку, место там входит стоимость квартиры или это отдельное приобретение?

— Нет, не входит. Мы выбрали место и внесли предоплату, но потом решили взять парковочное место больше по площади, и планируем выкупить его в наш ближайший приезд.

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— Сколько придётся заплатить?

— Ценник — от €13 000 до €14 000 в зависимости от площади.

— Теперь давайте поподробнее поговорим о квартире. Интересно узнать, как она выглядела при покупке?

— Санузел был сразу полностью укомплектован: стоял водонагреватель, унитаз, раковина и ванная. Стены отделаны под покраску, но не окрашены. «Панорамные» стеклянные двери стояли в одной из спален и в гостиной комнате. Балкон отделан плиткой.

Так что ремонт мы частично делали сами, например, ту же покраску стен. Обстановка, естественно, тоже была на нас. Точнее, застройщик предоставил нам строителей, мебельщиков хороших, подсказал, в каких магазинах лучше покупать мебель и технику, помог во многом.

Кухонный гарнитур и два шкафа-купе заказали у местных мастеров — это нам обошлось в сумму около €4000. Потом закупили три кондиционера, плиту, холодильник, всю необходимую технику, в спальню — кровать, диван и в комнаты всё, что нужно. Сейчас уже не вспомню на какую сумму, потому что постепенно выбирали и покупали не одновременно. Но скажу, что цены стандартные, ничего элитного или особенного не брали. С учетом того, что жить мы там не будем, для отдыха взяли стандартный набор.

Большой минус только в том, что присутствует языковой барьер. Английский знают мало, в основном говорят на албанском и немного на итальянском. Мы, к сожалению, итальянским не владеем, албанским — тем более. И вот с этим были немножко проблемы. Но при покупке нам с переводами всё организовали представители агентства.

— Раз планируете проводить в квартире немного времени, не думаете о её сдаче в аренду?

— Эту точно нет. Но, может, возникнет желание приобрести еще одну в инвестиционных целях. Вот её бы сдавали. Хотя, пока я не вижу большой выгоды от сдачи жилья в аренду в Албании.

— Во сколько вам будет обходиться новенькая квартира у моря?

— В абсолютных цифрах не скажу, там ведь многое по счётчикам. Знаю, что за кондоминиум буду платить €100 за этот год.

— Успели открыть счёт в албанском банке? Ведь так удобнее оплачивать жильё…

— Мы только 10 дней побыли в стране, занимались ремонтом и обустройством квартиры, так что даже покупаться толком не успели. Раза два, наверное, на море были. Так что займёмся этим в ближайший приезд в Саранду.

— А о людях успели составить впечатление?

— От тех людей, с которыми мы встречались, остались только самые положительные воспоминания. Доброжелательные, улыбчивые, идут навстречу — абсолютно нормальные хорошие люди.

Украины, Плюс, ещё пообщались и с русскоязычными, много там наших — из России Беларуси . Это и соседи по дому, и просто отдыхающие. По вечерам мы устраивали совместные посиделки в кафе неподалёку. Так что в будущем отдыхать будет точно нескучно.

Текст подготовила Екатерина Холодова Фото предоставлены собеседником