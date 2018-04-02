Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, сколько обычных квартир в Екатеринбурге нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик — Риге, Минске, Тбилиси, Кишинёве, а также в Астане. Для расчётов был взят средний для рынка объект — обычная двухкомнатная квартира за 3,67 миллиона рублей.
Больше всего таких объектов понадобится жителю Екатеринбурга для покупки квартиры в Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 миллиона рублей в пересчете на рубли. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру понадобятся почти две средние квартиры в столице Урала.
В Минске обычная «двушка» с ремонтом в 10-этажке 2008 года постройки стоит 3,56 миллиона рублей. Для её покупки будет вполне достаточно продать одну екатеринбургскую квартиру. Ее стоимости хватит и на покупку средней квартиры в Тбилиси и в Астане, в обоих городах «двушку» можно приобрести чуть более чем за 3 миллиона рублей.
Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишинёв. В столице Молдавии на обычную квартиру хватит половины примерно такой же в Екатеринбурге.
— Страны ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду, — отмечает руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Среди причин — хороший климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению с крупными российскими городами.
Ранее аналитики N1.RU рассказывали, сколько потребуется продать квартир в Екатеринбурге для аналогичного жилья в Москве и на юге России. На среднестатистическую московскую квартиру уйдет 3 таких же в Екатеринбурге. А в Краснодаре обычную квартиру можно купить почти на миллион дешевле екатеринбургской.