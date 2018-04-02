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Нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе
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Нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе 

В городе N 49 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
25 человек, в том числе четверых детей, эвакуировали нижегородские пожарные из горящей многоэтажки в Ленинском районе. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар в многоквартирном доме на улице Адмирала Макарова вспыхнул вчера, 1 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 8.43. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения, из окон квартиры на девятом этаже валил дым.
Личным составом с помощью специальных масок было спасено пять человек. Остальных пожарные эвакуировали по лестничным маршам. Всего с огнем боролись 33 человека, привлекалось десять единиц техники.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь уничтожил имущество в квартире. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Починковском районе во время пожара погиб пенсионер.
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