Нижегородские пожарные эвакуировали 25 человек из горящего дома в Ленинском районе

25 человек, в том числе четверых детей, эвакуировали нижегородские пожарные из горящей многоэтажки в Ленинском районе. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар в многоквартирном доме на улице Адмирала Макарова вспыхнул вчера, 1 апреля. Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 8.43. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения, из окон квартиры на девятом этаже валил дым.

Личным составом с помощью специальных масок было спасено пять человек. Остальных пожарные эвакуировали по лестничным маршам. Всего с огнем боролись 33 человека, привлекалось десять единиц техники.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь уничтожил имущество в квартире. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Починковском районе во время пожара погиб пенсионер.