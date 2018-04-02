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Павловский Посад вошел в топ-5 городов для весенних путешествий
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Павловский Посад вошел в топ-5 городов для весенних путешествий 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Подмосковный Павловский Посад попал в пятерку самых дешевых городов России, которые наши соотечественники выбирают для весенних путешествий, передает НСН.
Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», рейтинг составлялся с учётом бронирований, которые сделаны в период с 1 марта по 30 апреля. Эксперты выяснили, что по этому показателю Павловский Посад занял четвертое место. Путешественники бронируют там жилье в среднем на две ночи и тратят при этом чуть более одной тысячи рублей в сутки.
Что касается остальных мест в рейтинге, который создал портал Tvil.ru, то они распределились следующим образом: первое досталось Туле, далее следуют Красноярск и Комсомольск-на-Амуре. Также в десятку лидеров, среди прочих, вошли Петрозаводск, Тюмень и Астрахань.
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