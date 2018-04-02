Павловский Посад вошел в топ-5 городов для весенних путешествий

Подмосковный Павловский Посад попал в пятерку самых дешевых городов России , которые наши соотечественники выбирают для весенних путешествий, передает НСН.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», рейтинг составлялся с учётом бронирований, которые сделаны в период с 1 марта по 30 апреля. Эксперты выяснили, что по этому показателю Павловский Посад занял четвертое место. Путешественники бронируют там жилье в среднем на две ночи и тратят при этом чуть более одной тысячи рублей в сутки.