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Павловский Посад вошел в пятерку бюджетных городов страны для путешествий
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Павловский Посад вошел в пятерку бюджетных городов страны для путешествий 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Рейтинг был составлен на основе анализа броней жилья с 1 марта до 30 апреля 2018 года.
Павловский Посад вошел в топ-5 недорогих городов России для путешествий весной. Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Рейтинг был составлен на основе бронирования жилья за период с 1 марта по 30 апреля текущего года. В этот период туристы бронируют отели и квартиры в Павловском Посаде в среднем на две ночи. Стоимость за сутки — порядка 1,3 тысячи рублей.
Кроме Павловского Посада в топ-10 рейтинга вошли Тула, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Петрозаводск, Тюмень, Астрахань, Воронеж, Волгоград и Йошкар-Ола.
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