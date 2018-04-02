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В Екатеринбурге возбуждено дело за обман более 100 дольщиков
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В Екатеринбурге возбуждено дело за обман более 100 дольщиков 

ТАСС 2 часа назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» за обман около 100 участников долевого строительства, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Главного Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Возбужденно уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» по факту обмана более 100 участников долевого строительства многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала. Подозреваются должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год осуществляли возведение дома. В настоящее время все работы на стройплощадке приостановлены… В установленные договором сроки объект не сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность", — сказал Горелых.
Ранее сообщалось, что власти Свердловской области планируют к концу 2019 года полностью решить проблему обманутых дольщиков и пайщиков в регионе. Для этого построят 21 жилой дом.
В 2011 году в Свердловской области был принят закон о поддержке обманутых дольщиков. Решению проблемы способствовало увеличение уставного капитала Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования. Это позволило сдать объекты, строительство которых остановилось из-за отсутствия ресурсов или мошенничества ряда застройщиков.
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