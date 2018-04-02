В Мценске из горящей квартиры пятиэтажки спасли двух человек

Пожар в многоквартирном доме на улице Машиностроителей Мценска произошёл в минувшие выходные, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 23.07. В момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на пятом этаже дома. На тушение в квартире был подан один ствол. В это время второе звено газодымозащитников приступило к спасению и эвакуации людей в подъезде.

Всего были спасены два человека и эвакуированы десять. В результате возгорания в четырехкомнатной квартире сгорел диван, закопчена комната на площади 17 квадратных метров и помещение коридора площадью десять квадратных метров. Оставшаяся часть квартиры не пострадала. Пострадавших нет, причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты.