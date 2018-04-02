Петербургское метро ранжировали по стоимости квартир

Самая дорогая петербургская недвижимость продается около станции метро «Крестовский остров», свидетельствуют материалы федерального портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 2 апреля.

Средняя цена квадратного метра на Крестовском более чем в два раза отличается от средней по городу и составляет 280 тысяч рублей (без учета элитных предложений). Купить квартиру здесь в среднем можно за 25,6 миллиона рублей.

На втором месте по стоимости жилья — станция «Чернышевская», расположенная в Центральном районе Петербурга , недалеко от Таврического сада.

«Местные новостройки, тщательно вписанные в историческую застройку, пользуются повышенным спросом — во многом потому, что район находится чуть в стороне от оживленного Невского проспекта», — поясняют аналитики.

«Квадрат» у данной станции оценивается в 197 тысяч рублей, среднестатистическая квартира — почти в 15 миллионов рублей.

Далее в рейтинге располагаются подряд сразу четыре станции Петроградской стороны, обслуживающие соседние районы, — «Спортивная», «Горьковская», «Чкаловская» и «Петроградская». Метры около них стоят 176 тысяч, 175,9 тысячи, 172 тысячи и 165 тысяч рублей соответственно.

Минимальные для Петербурга цены на квартиры зафиксированы около конечной станции Кировско-Выборгской линии в северном направлении — «Девяткино». Она обслуживает одноименный микрорайон, который, как отмечают эксперты, «возводится в чистом поле». Средняя цена местного квадратного метра — 78,7 тысячи рублей, квартира в среднем обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Также недорогую недвижимость можно найти около станций «Рыбацкое», «Обухово», «Гражданский проспект» и «Парнас»