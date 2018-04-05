Объем перевезенных контейнеров по сети РЖД в марте 2018 года увеличился на 9,3%

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в марте 2018 года было перевезено 360,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,3% больше, чем в марте 2017 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

"В I квартале 2018 года объем перевозок составил 1 млн 3,9 тыс. ДФЭ (+12,6% к уровню аналогичного периода прошлого года)", — говорится в сообщении. Согласно данным компании, во внутреннем сообщении за три месяца отправлено 430 тыс. TEU (+3,5%), в транзитном — 100,6 тыс. TEU (+30,1%), в экспортном — 274,8 тыс. TEU (+16,7%), в импортном — 198,3 тыс. TEU (+21,6%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-марте выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% и составила 663,9 тыс. TEU (перевезено порядка 9,4 млн тонн грузов, +12,4%). В том числе: химикатов и соды — 114 тыс. TEU (+7,3% к уровню января-марта 2017 года), бумаги — 75,6 тыс. TEU (+8%), лесных грузов — 81,1 тыс. TEU (+34,2%), промышленных товаров — 59,3 тыс. TEU (+15,3%), метизов — 58,8 тыс. TEU (+22,6%), автомобилей — 51 тыс. TEU (+33,5%), машин, станков, двигателей — 46 тыс. TEU (+26,7%), цветных металлов — 27,3 тыс. TEU (+7,5%), черных металлов — 27,4 тыс. TEU (+23,8%), химических и минеральных удобрений — 14,7 тыс. TEU (-13,1%), строительных — 17,7 тыс. TEU (+6,8%), остальных и сборных — 19 тыс. TEU (+1,5%).