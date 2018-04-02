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Москомстройинвест: Возможность оформления временной регистрации в апартаментах не приравняет их к жилью
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Москомстройинвест: Возможность оформления временной регистрации в апартаментах не приравняет их к жилью 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Возможность оформления временной регистрации в апартаментах не приравнивает их к жилью, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«Апартаменты будут являться нежилыми объектами даже в том случае, если в них разрешат регистрацию по месту пребывания», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе напомнили, что в марте 2018 г. министерством строительства РФ опубликован законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания. Изменения планируется внести в закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
«В настоящее время регистрацию по месту пребывания граждане могут оформить в санаториях, гостиницах, домах отдыха. Такая же возможность может быть предоставлена и тем, кто живет в апарт-отелях. При этом законопроект по-прежнему позиционирует апартаменты как нежилые помещения», — пояснил К. Тимофеев.
Он также добавил, что приравнять апартаменты к жилью невозможно. «Потребительские качества апартаментов (нежилых помещений), например, по уровню инсоляции, шумовому уровню и другим санитарно-эпидемиологическим нормам, снижены. Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, мы считаем, на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках Федерального закона о долевом строительстве (214-ФЗ), так как, повторюсь, апартаменты — нежилье», — рассказал К. Тимофеев.
Он подчеркнул, что защита прав граждан, которые приобретают апартаменты, с точки зрения сохранности их инвестиций, возможна только в рамках 214-ФЗ. «Для этого необходимо внести соответствующие изменения в закон о долевом строительстве, согласно которым, застройщики, возводящие апартаменты с использованием средств населения, также должны перечислять страховые платежи в Фонд защиты прав-граждан — участников долевого строительства (Компенсационный фонд)», — заключил К. Тимофеев.
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