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Реконструкцию перрона аэропорта Перми проведет «Стройтрансгаз»
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Реконструкцию перрона аэропорта Перми проведет «Стройтрансгаз» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Подрядчик обязан начать работы 23 апреля этого года. На реконструкцию перрона будет направлено 500 млн рублей из федеральной казны. Согласно контракту, сдать объект «Стройтрансгаз» должен не позднее 30 ноября 2019 года.
После реконструкции перрона в новом терминале пермского аэропорта появится техническая возможность работы телетрапов.
Напомним, новый терминал аэропорта «Пермь» был открыт 30 ноября 2017 года. Общая площадь аэровокзала составила 29 тыс. кв. метров. Пропускная способность по прилету и вылету в час пик — 904 пассажира в час.
Фото: пресс-служба губернатора
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