Волгоград попал в десятку городов с самым дешевым жильем для туристов

Волгоград вошел в десятку городов, готовых приютить туристов по самым демократичным ценам. За две ночи путешественникам придется заплатить меньше двух тысяч рублей.

— Дешевле всего туристы смогут пожить в Туле — за сутки в гостинице с них возьмут тысячу рублей, — сказано на сервисе аренды жилья Tvil.ru. — Следующими в топе городов с самым бюджетным жильем для путешественников оказались Красноярск Комсомольск-на-Амуре . Волгоград в этом списке занимает девятую строчку. За две ночи гости отдадут 1800 рублей.

Казани, В декабре специалисты того же сервиса заявили, что Волгоград останется городом для бюджетных путешествий и во время чемпионата мира. Арендовать квартиру в городе будет намного дешевле, чем в Москве Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По мнению исследователей, сутки в гостинице обойдутся болельщикам в 1718 рублей.

Несмотря на такие оптимистичные прогнозы специалистов, многие волгоградцы воспринимают чемпионат мира, как неплохой способ заработать на туристах. Горожане поднимают цены на квартиры не только в центре города, но и в удаленных районах.