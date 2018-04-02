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Волгоград попал в десятку городов с самым дешевым жильем для туристов
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Волгоград попал в десятку городов с самым дешевым жильем для туристов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоград вошел в десятку городов, готовых приютить туристов по самым демократичным ценам. За две ночи путешественникам придется заплатить меньше двух тысяч рублей.
— Дешевле всего туристы смогут пожить в Туле — за сутки в гостинице с них возьмут тысячу рублей, — сказано на сервисе аренды жилья Tvil.ru. — Следующими в топе городов с самым бюджетным жильем для путешественников оказались Красноярск и Комсомольск-на-Амуре. Волгоград в этом списке занимает девятую строчку. За две ночи гости отдадут 1800 рублей.
В декабре специалисты того же сервиса заявили, что Волгоград останется городом для бюджетных путешествий и во время чемпионата мира. Арендовать квартиру в городе будет намного дешевле, чем в Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По мнению исследователей, сутки в гостинице обойдутся болельщикам в 1718 рублей.
Несмотря на такие оптимистичные прогнозы специалистов, многие волгоградцы воспринимают чемпионат мира, как неплохой способ заработать на туристах. Горожане поднимают цены на квартиры не только в центре города, но и в удаленных районах.
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