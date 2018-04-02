Омская область получит дополнительные 106,4 млн руб. на ремонт дорог

ОМСК , 2 апреля. / ТАСС /. Омская область получит от федерального центра дополнительные 106,4 млн рублей на ремонт областных и городских дорог, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог области активизировался в 2016 году после того, как жительница города Екатерина Черненко в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В марте 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Омск отметил, что огромное количество жалоб на качество дорог поступает именно из Омской области.

"Омская область получит дополнительный федеральный транш в размере 106,4 млн рублей. Из них 27,7 млн рублей будет направлено на ремонт дополнительных городских объектов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», 78,7 млн рублей — на приведение в нормативное состояние областных дорог", — говорится в сообщении.

Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС пояснили, что перечень объектов, которые будут отремонтированы на дополнительные средства, еще не определен.

"По проекту «Безопасные и качественные дороги» жители города выбирали дороги, которым требуется ремонт. Эти объекты были включены в дополнительный перечень, мы обещали их отремонтировать, если по результатам торгов останутся средства. Возможно, выделенный транш пойдет на их ремонт — но это будет определять город", — сообщил собеседник агентства, отметив, что перечень дорог, которые будут отремонтированы за счет федеральных средств в сельских районах, также еще не определен.

Как сообщил ТАСС начальник Управления дорожного комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов, в 2017 году дорожный фонд региона составил 8,4 млрд рублей. В 2018 году с учетом выделенных федеральным центром средств фонд составит 7,7 млрд рублей.