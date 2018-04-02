В Ростове произошел пожар в многоэтажке

В донской столице в многоквартирном доме на улице Содружества, 3 вечером 1 апреля в квартире произошел пожар. Как рассказали местные жители, ЧП случилось в третьем подъезде из-за сына хозяйки сгоревшей квартиры.

— Есть одна пострадавшая, пожилая женщина. Она получила ожоги. Приехало пять пожарных машин. Также была скорая и полиция, — написали в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» местные жители.

По словам Элины Невской, спасатели приехали быстро.

—Жильцов даже не эвакуировали. Припаркованные около дома машины не препятствовали проезду спецслужб, — сказала ростовчанка.