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В Ростове произошел пожар в многоэтажке
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В Ростове произошел пожар в многоэтажке 

161.ru 48 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице в многоквартирном доме на улице Содружества, 3 вечером 1 апреля в квартире произошел пожар. Как рассказали местные жители, ЧП случилось в третьем подъезде из-за сына хозяйки сгоревшей квартиры.
— Есть одна пострадавшая, пожилая женщина. Она получила ожоги. Приехало пять пожарных машин. Также была скорая и полиция, — написали в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» местные жители.
По словам Элины Невской, спасатели приехали быстро.
—Жильцов даже не эвакуировали. Припаркованные около дома машины не препятствовали проезду спецслужб, — сказала ростовчанка.
На момент публикации получить комментарий от МЧС не удалось.
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