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В Новосибирской области в 2018 году отремонтируют 101 км дорог
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В Новосибирской области в 2018 году отремонтируют 101 км дорог 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новосибирская область в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планирует в 2018 году отремонтировать 101 км дорог Новосибирской агломерации (Новосибирск и соседние города — прим. ТАСС). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на аппаратном совещании в понедельник.
"В 2018 году должны быть приведены в нормативное состояние участки дорог на 54 объектах, то есть отремонтировано 101 км дорог. На эти цели мы планируем потратить 2,4 млрд рублей, что на 200 млн больше, чем в прошлом году", — заявил Травников, уточнив, что общий объем дорожного фонда Новосибирской области в 2018 году составит 12,3 млрд рублей.
Он также поручил министерству транспорта и главам муниципальных образований спланировать график работ для контрольных мероприятий по проверке дорог в весенне-летний период.
В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской агломерации провели работы на 60 объектах и отремонтировали 123 км дорог.
Проект «Безопасные и качественные дороги» должен способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Средства предоставляют в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
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