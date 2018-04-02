Жители Центрального района Красноярска получат две платёжки за ЖКХ

Красноярске жители 129 домов в Центральном районе в апреле получат две платежки за ЖКХ. Информацию подтвердили в СГК.

Речь идет о собственниках почти девяти тысяч квартир, обслуживаемых управляющей компанией «Жилищные системы Красноярска». Вторая квитанция с начислениями за отопление, горячую и холодную воду, водоотведение придёт в те дома, жители которых приняли решение и официально оформили введение прямых расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов.

«Два платежных документа получат собственники только тех домов, где принято подобное решение. Там, где такого решения нет — житель будет получать одну квитанцию от УК и два чека при оплате», — отметила заместитель генерального директора управляющей компании Татьяна Дидковская.

В теплосбытовой компании отмечают, что никаких дополнительных затрат по переводу на прямые расчеты с РСО собственники жилых помещений не понесут.