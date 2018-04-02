Ещё
Жители Центрального района Красноярска получат две платёжки за ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Центрального района Красноярска получат две платёжки за ЖКХ 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске жители 129 домов в Центральном районе в апреле получат две платежки за ЖКХ. Информацию подтвердили в СГК.
Речь идет о собственниках почти девяти тысяч квартир, обслуживаемых управляющей компанией «Жилищные системы Красноярска». Вторая квитанция с начислениями за отопление, горячую и холодную воду, водоотведение придёт в те дома, жители которых приняли решение и официально оформили введение прямых расчётов с поставщиками коммунальных ресурсов.
«Два платежных документа получат собственники только тех домов, где принято подобное решение. Там, где такого решения нет — житель будет получать одну квитанцию от УК и два чека при оплате», — отметила заместитель генерального директора управляющей компании Татьяна Дидковская.
В теплосбытовой компании отмечают, что никаких дополнительных затрат по переводу на прямые расчеты с РСО собственники жилых помещений не понесут.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярцы предлагают увеличить штрафы за вандализм За сутки в Красноярске в мкр.Солнечном произошло два пожара Какого числа Родительский день в 2018 году?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»834
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1380
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»338
Саудиты принуждают Россию к сделке219
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России52
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение