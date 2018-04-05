Сервис аудио-описательного комментирования предоставят на матчах ЧМ-2018

Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования (АОК) на матчах чемпионата мира по футболу FIFA-2018 для незрячих и слабовидящих болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета. «Организаторы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России стараются сделать так, чтобы турнир стал доступен всем болельщикам. В Российском экономическом университете им. Г. Плеханова в начале апреля прошел курс обучения „Аудио-описательное комментирование футбольных матчей“ — слушателями курса стали комментаторы, которые во время ЧМ-2018 будут рассказывать о происходящем на футбольном поле незрячим и слабовидящим людям на всех 12 аренах турнира», — говорится в сообщении.

Как уточняется, АОК представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование АОК зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадиона.

Москве, Казани и Отмечается, что в 2017 г. на матчах Кубка Конфедераций FIFA Оргкомитет «Россия-2018» уже предоставлял данную услугу. «На всех четырех стадионах турнира в Санкт-Петербурге Сочи работали четыре комментатора, и за 16 матчей услугой воспользовались 234 болельщика. Важно отметить, что все болельщики, которые пользовались данной услугой, находились на обычных трибунах, в соответствии с местом, указанным на билете, то есть посещение матчей слабовидящими и незрячими любителями футбола ничем не отличалось от посещения матчей обычными болельщиками. Во время чемпионата мира услуга аудио-описательного комментирования будет доступна на всех 12 стадионах турнира, при этом на каждой арене мы планируем предоставить не менее 200 комплектов оборудования. На стадионе „Лужники“ и „Стадионе Санкт-Петербург“, помимо русского языка, услуга будет предоставляться на английском языке», — приводятся в сообщении слова руководителя управления по организации соревнований, подготовке футбольных полей, услугам для команд и зрителей Оргкомитета «Россия-2018» Дмитрия Григорьева

Сервис АОК — одна из тех услуг, которые Оргкомитет «Россия-2018» будет предоставлять болельщикам на стадионах чемпионата мира по футболу FIFA. Кроме этого, маломобильные зрители смогут воспользоваться гольф-картом, чтобы добраться до своего места на стадионе, куда их проводят волонтеры. На каждом стадионе ЧМ-2018 будут работать информационные стойки, где зрители смогут получить необходимую информацию, а также браслет для ребенка с данными сопровождающего. Волонтеры турнира окажут болельщикам информационную и навигационную поддержку, резюмировали в оргкомитете.