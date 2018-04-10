Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о мерах безопасности на ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в интервью ведущему программы «Шоу Петера Шмейхеля» на RT высоко оценил уровень безопасности в России перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего турнира.

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет ещё безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают важность этого мероприятия и хотят показать гостеприимство своей страны. Для обеспечения безопасности на чемпионате мира принимаются беспрецедентные меры. В России будут созданы все условия для того, чтобы мундиаль прошёл в очень спокойной обстановке, поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с легендарным футболистом Петером Шмейхелем, ведущим авторской программы на RT.

Джанни Инфантино также отметил, что напряжённость в отношениях между Россией и другими странами не должна помешать проведению чемпионата: «Мы сосредоточились на футболе. В этом главный секрет и ключ к успеху. Необходимо, чтобы в центре внимания была игра. К сожалению, в мире достаточно тех, кто пытается внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей».

В своей авторской программе «Шоу Петера Шмейхеля» легендарный датский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель рассказывает о подготовке России к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В первом выпуске Петер Шмейхель побывал в Нижнем Новгороде, где состоится шесть матчей ЧМ-2018.

Петер Шмейхель приобрёл мировую известность в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 1991 по 1999 годы. Вместе со Шмейхелем «Манчестер Юнайтед» пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, трижды завоевывал Кубок Англии . Петер Шмейхель также является рекордсменом по числу игр, проведённых за национальную сборную Дании (129 матчей), в составе которой он стал Чемпионом Европы 1992 года.

Ранее к команде RT присоединился знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью. Во время ЧМ-2018 легендарный тренер будет делиться своим экспертным мнением, знаниями и опытом в футболе со зрителями RT. Жозе Моуринью был удостоен звания «Тренер года» по версии FIFA и возглавлял ведущие мировые футбольные клубы в испанской «Ла Лиге» (« Реал Мадрид »), английской Премьер-лиге («Челси»), итальянской «Серии А» («Интер») и португальской «Примейра Лиге» («Порту»).

Легенда латиноамериканского футбола, рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама будет ведущим спецэфира телеканала RT на испанском.

RT также запустил мультимедийный спецпроект, посвящённый ЧМ-2018. Посетители сайта, доступного на русском, английском, испанском и арабском языках, могут найти расписание матчей, составы команд, турнирные таблицы, а также новости и эксклюзивные интервью со звездами спорта. Во время проведения турнира на сайте спецпроекта будут доступны текстовые трансляции матчей и репортажи корреспондентов RT.