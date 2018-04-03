Почти 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с сентября 2017 г.

Почти 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с сентября 2017 г., за период продаж в порядке «живой очереди» распределено около 400 тыс. билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).

«До чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России остается всего 72 дня, и сегодня завершился очередной этап продаж билетов на турнир. В рамках периода продаж в порядке «живой очереди», который стартовал 13 марта на сайте FIFA, болельщикам со всего мира было распределено 394 тыс. 433 билета», — говорится в сообщении.

«Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 г. болельщикам было распределено 1 млн 698 тыс. 49 билетов (53% из них — болельщикам из-за рубежа)», — пояснили в пресс-службе.

Там также напомнили, что заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира FIFA 2018 в России начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA. В рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в «порядке живой очереди» (при условии их наличия).