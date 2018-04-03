Почти 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с сентября 2017 г., за период продаж в порядке «живой очереди» распределено около 400 тыс. билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).
«До чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России остается всего 72 дня, и сегодня завершился очередной этап продаж билетов на турнир. В рамках периода продаж в порядке «живой очереди», который стартовал 13 марта на сайте FIFA, болельщикам со всего мира было распределено 394 тыс. 433 билета», — говорится в сообщении.
Как уточняется, большая часть билетов досталась российским болельщикам (216 тыс. 134). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 тыс. 462), Аргентина (15 тыс. 6), Колумбия (14 тыс. 755), Мексика (14 тыс. 372), Бразилия (9 тыс. 962), Перу (9 тыс. 766), Китай (6 тыс. 598), Германия (5 тыс. 974), Австралия (5 тыс. 905) и Индия (4 тыс. 509).
«Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 г. болельщикам было распределено 1 млн 698 тыс. 49 билетов (53% из них — болельщикам из-за рубежа)», — пояснили в пресс-службе.
Там также напомнили, что заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира FIFA 2018 в России начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени на сайте FIFA. В рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в «порядке живой очереди» (при условии их наличия).