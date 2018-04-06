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Победители турнира по монофутболу вынесут флаг FIFA Fair Play на матчах ЧМ-2018
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Победители турнира по монофутболу вынесут флаг FIFA Fair Play на матчах ЧМ-2018 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Футбольная школа «Юниор» объявила о начале отбора флагоносцев на чемпионат мира—2018 в России. В апреле в пяти городах проведения ЧМ-2018 состоятся турниры по монофутболу для детей 12-16 лет. Победители по каждому возрасту получат право выйти на поле вместе с лучшими футболистами мира. Отбор будет проходить в Самаре, Сочи, Ростове, Казани и Нижнем Новгороде.
Отбор является частью молодёжной программы чемпионата мира. В рамках программы участники смогут вынести на поле флаг FIFA Fair Play перед стартовым свистком, а после посмотреть матч с трибуны.
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