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На Кубани стартовал первый этап отбора городских волонтеров на ЧМ-2018
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На Кубани стартовал первый этап отбора городских волонтеров на ЧМ-2018 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Кубанском государственном технологическом университете стартовал первый этап отбора городских волонтеров на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.
"Обязательное условие участия в волонтерской программе — достижение совершеннолетия. Наличие или отсутствие инвалидности, этническая принадлежность, род деятельности не влияют на принятие решения при отборе", — рассказала директор центра привлечения волонтеров «Политехник» Марина Мовсисян.
Также в числе основных критериев — мотивация, владение иностранными языками, навыки командной работы, наличие опыта в проведении масштабных мероприятий.
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