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Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
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Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». На стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, и в фан-зонах с 14 июня по 15 июля 2018 г. будет продано около 3 000 000 литров пива.
Для болельщиков партнеры FIFA уже заказали 5 500 000 пивных стаканчиков с символикой спонсоров. Такие данные приводит Telegram-канал «Мутко против».
По действующему российскому законодательству продажа пива на стадионах во время игр запрещена.
Однако для мирового первенства было сделано исключение.
Ниже мы расскажем о том, сколько стаканов пива продадут в городах, принимающих матчи Чемпионата мира-2018. 1. Москва — 720 тыс.
Москва входит в число крупнейших мегаполисов планеты и давно завоевала статус мирового политического и делового центра. Это столица Российской Федерации, самый большой город Европы. Здесь живут более 10 миллионов человек и 130 национальностей. На берегу Москвы-реки — стадион «Лужники».
В 2008 году здесь состоялся финал главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, а девятью годами ранее — решающий поединок Кубка УЕФА. Москва примет матчи: Россия — Саудовская Аравия; Аргентина — Исландия; Германия — Мексика; Польша — Сенегал; Португалия — Марокко; Бельгия — Тунис; Дания — Франция; Сербия — Бразилия.
Игры пройдут на стадионах «Лужники» вместимостью 81 тыс. человек и «Спартак» вместимостью 45 тыс. человек. 2. Самара — 716 тыс.
Приоритет в спорте высших достижений отдается развитию детского и юношеского спорта. В регионе функционируют 83 детско-юношеских спортивных школы, школы высшего спортивного мастерства, учебно-спортивные центры и училище олимпийского резерва.
Самарчане гордятся своими земляками, добившимися максимальных высот в спорте: четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым, двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым и другими прославленными спортсменами.
Самара примет матчи: Коста-Рика — Сербия; Дания — Австралия; Уругвай — Россия; Сенегал — Колумбия. Игру пройдут на стадионе «Самара-Арена» вместимостью 45 тыс. человек. 3. Казань — 701,6 тыс.
Один из старейших городов России отметил свое 1000-летие в 2005 году. Здесь подлинный перекресток цивилизаций: Европа встречается с Азией, удивительным образом сплетаются самые разные культуры.
Казань вошла в заявку на право принять Чемпионат мира по футболу 2018 года во многом благодаря высокому уровню развития спорта в регионе, победам в самых престижных соревнованиях. Местные клубы неоднократно становились чемпионами России по футболу, хоккею с шайбой, хоккею на траве, волейболу.
Казань удостоена национальной премии «Золотая команда России» в номинации «Спортивная столица». В 2013 году город с успехом провел Всемирную Летнюю Универсиаду.
В рамках Универсиады в Казани быль открыт новый стадион на 45,000 мест — «Казань-Арена». Стадион стал домашним для двукратного чемпиона страны футбольного клуба «Рубин».
Арена примет матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Казань примет матчи: Франция — Австралия; Иран — Испания; Польша — Колумбия; Южная Корея — Германия. 4. Саранск — 533,6 тыс.
Саранск — столица Республики Мордовия. Город расположен в центре европейской части России, в бассейне реки Волги.
Саранск примет матчи: Перу — Дания; Колумбия — Япония; Иран — Португалия; Панама — Тунис. Игры пройдут на стадионе «Мордовия Арена» вместимостью 45 тыс. человек. 5. Ростов-на-Дону — 523,4 тыс.
Ростов-на-Дону является крупным транспортным узлом: отсюда летают самолеты в Европу, Африку и Азию.
Ростовчане называют свой город южной столицей России. Город примет матчи Бразилия — Швейцария; Уругвай — Саудовская Аравия; Южная Корея — Мексика; Исландия — Хорватия.
Игры пройдут на стадионе «Ростов Арена» вместимостью 45 тыс. человек. 6. Санкт-Петербург — 410 тыс.
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» — один из сильнейших в России и единственный, кому удалось выиграть все главные трофеи страны: Чемпионат, Кубок, Суперкубок, Кубок Премьер-лиги. Кроме того, невская команда завоевала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Правительство города строит для «Зенита» новый стадион, который будет отвечать самым современным требованиям и вместит 69 тысяч зрителей.
Проект знаменитого японского архитектора Кисё Курокава напоминает приземлившийся космический корабль. Арену оборудуют выдвижным полем и раздвижной крышей, что в любую погоду обеспечит газон отличного качества. «Корабль» примет на борт один из полуфиналов Чемпионата мира.
Город примет матчи Марокко — Иран; Россия — Египет; Бразилия — Коста-Рика; Нигерия — Аргентина. Игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» вместимостью 67 тыс. человек. 7. Нижний Новгород — 406 тыс.
Нижний Новгород входит в список ста городов мира, по оценке ЮНЕСКО, представляющих мировую историческую и культурную ценность.
Нижний Новгород — город с давними спортивными традициями. Пятнадцать нижегородских спортсменов были удостоены золотых олимпийских наград.
Местные клубы традиционно сильны в таких видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол, хоккей с мячом, мини-футбол.
Город примет матчи Швеция — Южная Корея; Аргентина — Хорватия; Англия — Панама; Швейцария — Коста-Рика на стадионе «Нижний Новгород» вместимостью 45 тыс. человек. 8. Екатеринбург — 405,2 тыс.
Екатеринбург вошел в рейтинг «Великие города будущего», занял первое место в рейтинге самых перспективных городов-миллионеров России, возглавил список «Самые привлекательные для бизнеса города России».
Екатеринбург — один из ведущих спортивных центров страны. Чемпионами России становились екатеринбургские команды по мужскому и женскому волейболу, баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом, хоккею на траве.
Город примет матчи: Египет — Уругвай; Франция — Перу; Япония — Сенегал; Мексика — Швеция. Игры пройдут на стадионе «Екатеринбург Арена» вместимостью 35 тыс. человек. 9. Калининград — 400,4 тыс.
Калининград — самый западный областной центр страны. Восстановленное здание собора — главная достопримечательность Калининграда.
Тут установлены два органа, в том числе самый большой в Европе. Калининград славен еще и как Янтарный край: здесь сосредоточено около 90 процентов мировых залежей янтаря.
Город примет матчи: Хорватия — Нигерия; Сербия — Швейцария; Испания — Марокко; Англия — Бельгия. Игры пройдут на стадионе «Калининград» вместимостью 35 тыс. человек. 10. Волгоград — 400 тыс.
Волгоград — крупнейший город в восточной части Поволжья, протянувшийся вдоль берега Волги почти на 60 километров.
Волгоград — по-настоящему спортивный город. Елена Исинбаева, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом, посол заявки России на проведение Чемпионата мира по футболу, начинала профессиональную карьеру именно в Волгограде.
Волгоград примет матчи: Тунис — Англия; Нигерия — Исландия; Саудовская Аравия — Египет; Япония — Польша.
Игры пройдут на стадионе «Волгоград Арена» вместимостью 45 тыс. человек. 11. Сочи — 274,8 тыс.
Город стал всемирно известен после того, как получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Расположенный у подножия Кавказских гор, он вытянулся вдоль побережья Черного моря более чем на 140 километров.
Это позволяет Сочи претендовать на титул самого длинного города Европы.
В феврале-марте 2014 года в Сочи прошли Олимпийские и Паралимпийские зимние игры. Соревнования преобразили город, сыграв огромную роль в социально-экономическом, культурном и экологическом развитии региона.
Наследием Игр стали многочисленные инфраструктурные объекты: обновленный аэропорт, новые автомобильные и железные дороги, центральный вокзал, десятки современных отелей.
Олимпийский парк в Имеретинской низменности теперь регулярно принимает у себя крупные национальные и международные турниры, среди которых и Гран-при России в Формуле-1, который дебютировал в октябре 2014 года.
Центральный объект Олимпийского парка Сочи — стадион «Фишт» вместимостью 45,000 зрителей — готовится принять у себя матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Город примет матчи: Португалия — Испания; Бельгия — Панама; Германия — Швеция; Австралия — Перу.
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