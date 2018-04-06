Бесплатные билеты на поезда «Аэроэкспресса» болельщики ЧМ-2018 смогут получить только в кассах компании 

Зрители московских матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. смогут получить бесплатные билеты на поезда компании «Аэроэкспресс» только в ее кассах. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Зрители московских матчей ЧМ-2018, волонтеры и люди, включенные в списки FIFA, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда. Бесплатные билеты могут быть оформлены за два дня до матча, в день матча и через два дня после него. Получить их можно только в кассах компании», — подчеркнул он.
В. Федоров пояснил, что болельщикам для оформления бесплатного билета необходимо предоставить билет на матч ЧМ-2018 в Москве и паспорт болельщика (Fan ID).
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.