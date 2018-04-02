Будем соседями! Петербурженке сдали квартиру с трупом в кладовке

Женщина нашла мумию во время ремонта нанятой квартиры. На голове трупа был пакет, а тело было залито монтажной пеной и завалено мусором. Соседи опознали мужчину, они утверждают, что 53-летний мужчина пропал около десяти лет назад. Квартиру в аренду сдает его жена. Труп отправлен на судмедэкспертизу.