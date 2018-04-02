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Будем соседями! Петербурженке сдали квартиру с трупом в кладовке
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Будем соседями! Петербурженке сдали квартиру с трупом в кладовке 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Женщина нашла мумию во время ремонта нанятой квартиры. На голове трупа был пакет, а тело было залито монтажной пеной и завалено мусором. Соседи опознали мужчину, они утверждают, что 53-летний мужчина пропал около десяти лет назад. Квартиру в аренду сдает его жена. Труп отправлен на судмедэкспертизу.
Как писала «Русская планета», президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий ужесточение контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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