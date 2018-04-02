Полмиллиона рублей за испорченный вид из окна

Новая Москва , восемь километров от МКАД, жилой комплекс «Рассказово». Люди покупали здесь квартиры в домах малой этажности в надежде жить на природе. Платили за это немалые деньги. Но застройщик вдруг решил изменить планы и начал строить на территории комплекса еще два 22-этажных дома. Всего пять корпусов.

Из плана исчез парк. В итоге райский уголок может скоро превратиться в традиционный муравейник. Люди стали протестовать, рассказала Business FM глава инициативной группы Ирина:

Ирина глава инициативной группы «Например, за однокомнатную квартиру в зависимости от этажа просили 4,5-5 млн, одна женщина даже шесть заплатила. С видом на лес по завышенной цене продавали, с видом на этот парк, и, когда мы узнали, что парк хотят вырубить, то, естественно, цена будет ниже. Они решили на месте школы построить 22-этажные дома, пять корпусов, так скажем. Они это считают за два дома: 33 подъезда, из них 17 — это 22 этажа, остальные от 11 этажей и выше. А на месте парка они решили построить школу, потому что если на месте парка они построят дома, то тут, конечно, будет возмущение».

По словам Ирины, квартиры в новых домах уже продаются. Business FM решила это проверить и позвонила застройщику:

— Скажите, я по квартирам в ЖК «Рассказово». Какие у вас там есть сейчас предложения? В каких домах? Там не будет вот этих больших домов, муравейников, как сейчас застраивают везде?

— Там будут еще два дома переменной этажности — от 8 до 22 этажей. Кстати, если вам интересно, могу вас на старт следующего дома записать. Он уже в ближайшее время стартует. Если сравнивать с любым уже заселенным районом Москвы, то в «Рассказово» плотность будет ниже в полтора-два раза. А если сравнивать с отстраивающимися сейчас районами в Новой Москве, то плотность будет ниже в три раза. Подобных проектов сейчас в Новой Москве не строится: «Рассказово» один-единственный такой.

Может, по плотности «Рассказово» и единственный такой. Но случаев, когда перед вашим домом вдруг появляется еще один, а то и два — множество, говорит гендиректор консалтинговой компании Russian Research Group Денис Колокольников

Денис Колокольников гендиректор консалтинговой компании Russian Research Group «Есть случай вполне показательный: когда известный комплекс „Алые паруса“ был построен, первые три башни имели хороший вид, и люди покупали, платили за красивый вид, а потом перед ними появились еще башни. В принципе, не думаю, что здесь застройщик что-то скомпенсировал. Таких случаев достаточно много, то есть здесь нужно четко понимать, что если есть пустой участок — первая линия реки или что-то еще, то там может появиться всегда какой-то другой объект, и такой риск всегда есть».