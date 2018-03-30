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Объем ввода жилья увеличился на 24,6% за первые два месяца
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Объем ввода жилья увеличился на 24,6% за первые два месяца 

Российская Газета 30 марта 2018
Министерство строительства и ЖКХ прогнозирует увеличение объемов строительства жилья в 2018 году, сообщил глава ведомства Михаил Мень.
"Эти прогнозы уже подтверждаются, — сказал он на коллегии министерства. — За первые два месяца 2018 года общий объем ввода жилья составил 10,2 млн кв. метров, что на 24,6% больше аналогичного периода 2017 года".
За 2017 год в стране было построено 79,2 млн кв. метров жилья, что лишь на 1,3 процента меньше объемов за 2016 год. При этом объем индустриального стандартного жилья вырос на 12,5% до 44,9 млн кв. метров.
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