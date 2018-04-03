Россиянка затеяла ремонт в квартире и нашла труп владельца

Жительница Северодвинска сняла квартиру на проспекте Энгельса. Поскольку жилье находилось в неудовлетворительном состоянии, риелтор предложила девушке сделать ремонт в счет арендной платы. Нанятая бригада, разбирая мусор в кладовке, обнаружила замурованное тело мужчины.

Пол в кладовке был залит монтажной пеной, из-под которой виднелись мужские ботинки и коричневые брюки. На место обнаружения тела была вызвана полиция, останки отправлены на экспертизу. По предварительной информации, труп пролежал в кладовке замурованным около десяти лет. Предположительно, это останки Леонида Корнеева, который до сих пор числится владельцем квартиры.

По словам соседей, Корнеев-старший пропал около десяти лет назад, после этого в квартире проживал его сын Александр . Мужчина скончался около полугода назад, начальство стало разыскивать его, поскольку мужчина перестал появляться на работе. Тело Александра было обнаружено в квартире через несколько дней после смерти.

Как выяснилось, риелтор, сдавшая девушке жилье, действовала по доверенности от 93-летнего Леонида Корнеева. Соседи утверждают, что эта женщина долгое время жила с Александром Корнеевым в качестве гражданской жены. Разбирательство по делу продолжается.