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Россиянка затеяла ремонт в квартире и нашла труп владельца
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Россиянка затеяла ремонт в квартире и нашла труп владельца 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Жительница Северодвинска сняла квартиру на проспекте Энгельса. Поскольку жилье находилось в неудовлетворительном состоянии, риелтор предложила девушке сделать ремонт в счет арендной платы. Нанятая бригада, разбирая мусор в кладовке, обнаружила замурованное тело мужчины.
Пол в кладовке был залит монтажной пеной, из-под которой виднелись мужские ботинки и коричневые брюки. На место обнаружения тела была вызвана полиция, останки отправлены на экспертизу. По предварительной информации, труп пролежал в кладовке замурованным около десяти лет. Предположительно, это останки Леонида Корнеева, который до сих пор числится владельцем квартиры.
По словам соседей, Корнеев-старший пропал около десяти лет назад, после этого в квартире проживал его сын Александр. Мужчина скончался около полугода назад, начальство стало разыскивать его, поскольку мужчина перестал появляться на работе. Тело Александра было обнаружено в квартире через несколько дней после смерти.
Как выяснилось, риелтор, сдавшая девушке жилье, действовала по доверенности от 93-летнего Леонида Корнеева. Соседи утверждают, что эта женщина долгое время жила с Александром Корнеевым в качестве гражданской жены. Разбирательство по делу продолжается.
Весной 2018 года в одном из жилых домов Калининграда были обнаружены останки мужчины. Рядом в комнате стоят самодельный гроб, была также найдена записка, в которой мужчина просил похоронить его в этом гробу.
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